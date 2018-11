Alice Weidel steht in der Kritik. Archivbild

Quelle: Felix Kästle/dpa

In der AfD-Spendenaffäre kommen aus der SPD Rücktrittsforderungen gegen Fraktionschefin Alice Weidel. Weidel habe den letzten Rest Glaubwürdigkeit verloren, sagte die baden-württembergische SPD-Chefin Leni Breymaier dem "Handelsblatt".



"Die Strenge, die sie so gern als Monstranz vor sich herträgt, sollte sie nun selbst beherzigen und als Fraktionsvorsitzende der AfD zurücktreten - und besser ganz auf ihr Mandat verzichten." Hintergrund sind zwei Großspenden an den Kreisverband Weidels.