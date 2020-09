AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke hat nach den ersten Ergebnissen der Landtagswahl in Thüringen davon gesprochen, dass die Wähler die "Wende 2.0" gewählt hätten. "Ich verneige in Demut mein Haupt vor dem Thüringer Wähler", sagte Höcke in Erfurt.



Weiter sagte er, die Wähler hätten sich nicht von Hass und Hetze beeindrucken lassen. Er kritisierte: "Noch niemals in der Geschichte der Bundesrepublik ist eine einzelne Person so diffamiert worden wie wir, liebe Freunde." Die Thüringer hätten sich dagegen gestellt.