Und es gibt womöglich noch einen Grund - der zumindest uns auf der Straße im Gespräch mit Pegida und Co. immer wieder genannt wird. Die Hoffnung, dass mit dem AfD-Einzug in den Bundestag eine sogenannte "politische Korrektheit" ein Ende findet, die hier in Sachsen bei Pegida und AfD als Maulkorb empfunden wird. Immer wieder wurde gerade in Pegida-Anfangstagen auf die Demos von 1989 verwiesen und das befreiende Gefühl damals, eine Stimme zu erheben, und Unaussprechliches zu äußern - Kritik an der von der SED veröffentlichten Meinung.