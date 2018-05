Jörg Meuthen in Heidenheim (Archiv). Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die AfD streitet um ihre Linie in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. AfD-Chef Jörg Meuthen unterstützt jetzt auch Pläne von Parteikollegen für eine stärkere soziale Ausrichtung der AfD. "Jede Partei muss sozial sein", sagte Meuthen der dpa.



Ein Rentenkonzept hat die AfD bisher nicht vorgelegt. HIer gibt es Streit um einen Beitrag der Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung. Die Kontroverse dürfte auf dem AfD-Bundesparteitag Ende Juni in Augsburg zur Sprache kommen.