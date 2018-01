Neben dem Haushaltssauschuss bekommt die AfD auch den Vorsitz im Justiz- und im Tourismusausschuss. Zuvor hatte Fraktionschefin Alice Weidel Ansprüche auf das einflussreiche Innenressort geltend machen, auch über den Kulturausschuss war spekuliert worden. Dagegen hatte es aber bereits seit der Bundestagswahl Widerstand gegeben. Künstler und Kulturpolitiker protestierten in einem offenen Brief. Von einem "fatalen Signal" warnte der Geschäftsführer des Kulturrates, Olaf Zimmermann. Man könne nicht den Vorsitz an eine Partei geben, "die die bestehende Erinnerungskultur, speziell die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus, in Frage stellt", sagte Zimmermann.