Im Laufe dieser Woche sind weitere Veranstaltungen und Demonstrationen in der sächsischen Stadt angemeldet. Heute Abend ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in Chemnitz. Das Bürgergespräch ist schon lange geplant und die elfte Station seiner sogenannten „Sachsengespräche“, bei denen Kretschmer mit Bürgern über Themen wie Sicherheit und Bildung diskutiert. Auch Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) und einige Minister werden ab 19.00 Uhr dabei sein. Fast zeitgleich ruft die Organisation "Pro Chemnitz" erneut zu einer Demonstration auf. Sie war auch Initiator der Demonstration am Montagabend, die in Auseinandersetzungen mit zahlreichen Verletzten mündete. Die sogenannte "Bürgerbewegung Pro Chemnitz" sitzt mit drei Abgeordneten im Stadtrat. Die Polizei, die zuletzt mit der großen Demonstrantenzahl überfordert schien und mit dem Vorwurf mangelnder Einsatzplanung konfrontiert war, bekommt schon heute auswärtige Unterstützung: Beamte der Bundespolizei, Kräfte der Bereitschaftspolizeien Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern, Berlin, Hessen und Thüringen reisen an. Am Freitag wird Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) in Chemnitz erwartet. Sie wolle in Chemnitz "denen den Rücken stärken, die vor Ort für ein demokratisches Chemnitz eintreten", sagte Giffey. Im Ausnahmezustand war Chemnitz dann wieder am vergangenen Wochenende: AfD und die Pegida-Bewegung hatten am Samstagabend zu einem sogenannten Schweigemarsch aufgerufen; insgesamt gingen am Wochenende mehr als 10.000 Menschen auf die Straße, als Teilnehmer rechter Protestmärsche oder bei Gegendemonstrationen. Am sogenannten Trauermarsch der Rechten nahmen die AfD-Vorsitzenden von Sachsen, Thüringen und Brandenburg, Jörg Urban, Björn Höcke und Andreas Kalbitz, teil. Damit übten AfD und Pegida ein Jahr vor den Landtagswahlen in den drei Ländern den Schulterschluss.