Bündnis 90/Die Grünen sind im Aufwind. Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Die sehr deutlichen Zugewinne der Grünen bei den beiden Landtagswahlen schlagen sich auf die politische Stimmungslage im Bund durch: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, blieben CDU/CSU mit 27% und die SPD mit 14% unverändert bei ihren bisherigen Tiefstwerten.



Weiterhin verbessert wären hingegen die Grünen, die jetzt auf 22% (plus 2) kämen, während die AfD nur noch 14% (minus 2) erreichen würde. Die FDP käme auf 9% (plus 1), die Linke ebenfalls auf 9% (minus 1).