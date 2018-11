Alexander Gauland macht kehrt. Er muss nochmal zurück ans Rednerpult, weil er den wichtigsten Teil seiner Botschaft vergessen hat: "Wir stehen aber nur zusammen zur Verfügung. Man kann nicht getrennt abstimmen!" Köln im April 2017: Die AfD steht kurz davor, ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl zu wählen. Gauland weiß: Tritt Alice Weidel alleine an, hat sie wohl wenig Chancen - keine Hausmacht, viele parteiinterne Kritiker, Gegenkandidaten bringen sich in Stellung. Also breitet der AfD-Übervater seine schützende Hand über ihr aus: "Wenn Ihr mich wollt, müsst Ihr auch sie nehmen, denn uns gibt es nur im Doppel", so die Botschaft. Es ist der Beginn eines Abhängigkeitsverhältnisses. Auch bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz im Bundestag einige Monate später wird das Duo Gauland/Weidel mit demselben Trick schließlich gemeinsam gewählt.