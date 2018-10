Sehr zufrieden mit den Hochrechnungen für die AfD von knapp 13 Prozent ist der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen. "Wir machen das, was wir in anderen Landtagen auch machen, nämlich gute und konstruktive Oppositionsarbeit", sagte er im ZDF-Interview. "Wir haben erstmal unsere Wahlziele allesamt erreicht."



Meuthen kündigte an: "Unsere Rolle ist bis auf weiteres die einer sehr starken Oppositionspartei." Dort werde die AfD ihre Vorstellungen darlegen und sicherlich Zustimmungen ernten.