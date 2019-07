Björn Höcke mit Sekt für den Verfassungsschutz.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke hat zum Wahlkampfauftakt seiner Partei in Brandenburg den Verfassungsschutz verspottet. Vor Hunderten johlenden Anhängern übergab er in Cottbus eine von ihm signierte Flasche Sekt an einen Mann aus der Menge zur Weitergabe an einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes.



Dieser solle dann die Flasche Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter bringen. Der SPD-Politiker Schröter hatte angekündigt, die AfD-Veranstaltung werde beobachtet.