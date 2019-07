AfD Parteichef Jörg Meuthen (r.) in Cottbus.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen ist dem Eindruck entgegengetreten, die Partei stehe wegen der Auseinandersetzung um den rechtsnationalen "Flügel" um Björn Höcke vor der Spaltung. "Nein, das tut sie ganz bestimmt nicht. Vergesst das Ihr Traumtänzer. Wir lassen uns nicht spalten", sagte Meuthen beim Wahlkampfauftakt der AfD Brandenburg in Cottbus.



Er räumte ein, dass in der AfD gestritten werde. Das sei aber Demokratie. In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.