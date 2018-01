"Wir nennen die Altstadt die "längste Theke der Welt", sagt ein Taxifahrer am Sonntagabend. "Und die Typen kriegen hier trotzdem nichts zu trinken", scherzt er, während er an seinem Stand in der Düsseldorfer Altstadt auf den nächsten Kunden wartet. Das dürfte dauern, denn an diesem Abend herrscht Stillstand im beliebten Düsseldorfer Ausgehviertel.