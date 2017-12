Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, sieht ihre Partei nicht auf Dauer auf die Oppositionsrolle festgelegt. "In dieser Legislaturperiode sind wir Opposition", sagte sie der "Bild am Sonntag". "Gerade bauen wir die Fraktion im Bundestag auf."



Mittelfristig aber sei das Ziel zu gestalten. Und "dafür wollen wir in die Regierung", sagte die 38-Jährige. "Ab 2021 wollen wir so weit sein", ergänzte sie. Dazu will Weidel die Partei attraktiver für weibliche Wähler machen.