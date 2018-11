Alexander Gauland und Alice Weidel

Quelle: dpa

Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, strebt eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei ab dem Jahr 2021 an. "In dieser Legislaturperiode sind wir Opposition", sagte sie der "Bild am Sonntag". "Mittelfristig ist es unser Ziel zu gestalten, und dafür wollen wir in die Regierung. Ab 2021 wollen wir so weit sein."