Das ist auch der Tenor eines Papiers zur Asylpolitik, das die Alternative für Deutschland am Montag in Berlin vorlegte - und einen Einblick in die angestrebte Flüchtlingspolitik der Partei gewährt. Dort heißt es, "dass jeder, der nach dem 1.9.2017 illegal als Asylbewerber in die EU - insbesondere über das Mittelmeer - einreist, für sein Asylverfahren in das erste in Nordafrika eröffnete Asylzentrum verbracht wird". Die deutsche Marine solle im Verbund mit Einsatzkräften aus Italien und Libyen "die irreguläre Migration über das Mittelmeer stoppen".