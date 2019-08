Bundestagsvize Claudia Roth (Grüne)

Quelle: dpa

Der Sitzungsvorstand um Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) sah aber keine Notwendigkeit für diesen Schritt. Daraufhin fanden zwei Abstimmungen zu europarechtlichen Datenschutzvorlagen statt.



Die AfD-Fraktion kündigte nun eine Organklage vor dem Bundesverfassungsgericht an. Sie sieht durch den verweigerten Hammelsprung die Rechte des Bundestags bei den anschließenden Gesetzesbeschlüssen als verletzt an. Die AfD-Fraktion will auch einstweiligen Rechtsschutz beantragen, was bei Dringlichkeit Rechte - in diesem Fall des Bundestags - bereits vor der Entscheidung über die Klage wirksam schützen soll.