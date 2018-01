Die Wahlbeobachter-Mobilisierung geht grundsätzlich in Ordnung, bestätigt Bundeswahlleiter Dieter Sarreither gegenüber heute.de: "Der gesamte Vorgang der Wahl einschließlich der Stimmenauszählung ist nach den gesetzlichen Vorschriften öffentlich. Also hat jeder das Recht, die Auszählungen zu beobachten." Doch es droht Chaos, wenn viele tatsächlich erst kurz vor Schließung der Wahllokale wählen gehen würden. "Wichtig ist deshalb, dass sich auch die Beobachter der Auszählungen an die gesetzlichen Bestimmungen halten, damit Störungen des Wahlgeschäfts unterbleiben", so Sarreither.