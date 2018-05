Der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann (m.) am 22. November 2017 im Bundestag Quelle: dpa

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zieht sich in Syrien aus ihren Hochburgen zurück. Also können die Bürgerkriegsflüchtlinge, die in Deutschland leben, auch wieder zurück. Diese Schlussfolgerung zieht die AfD-Fraktion im Bundestag. Per Antrag wollte sie jetzt die Bundesregierung dazu bringen, ein Rückreiseabkommen mit Syriens Präsident Baschar al-Assad auszuhandeln.