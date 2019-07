Parlamentspräsident der Bremer Bürgerschaft: Frank Imhoff (CDU).

Quelle: Michael Bahlo/dpa

Rund sechs Wochen nach der Wahl in Bremen hat der neue Landtag seine parlamentarische Arbeit aufgenommen. Die Abgeordneten der Bürgerschaft wählten in ihrer konstituierenden Sitzung den CDU-Abgeordneten Frank Imhoff zum neuen Parlamentspräsidenten.



Imhoffs Vorgängerin Antje Grotheer (SPD) attackierte in ihrer Abschlussrede die rechtspopulistische AfD. Sie sei der Motor der sprachlichen Verrohung. Als Reaktion auf die Kritik verließen die fünf AfD-Abgeordneten den Plenarsaal.