Alice Weidel auf dem Parteitag der AfD Baden-Württemberg.

Quelle: Stefan Puchner/dpa

In der Affäre um Wahlkampfspenden aus der Schweiz und eine möglicherweise falsche Unterstützerliste hat die AfD betont, aktiv an der Aufklärung mitwirken zu wollen. In einer Erklärung des AfD-Bundesvorstands hieß es, die Partei arbeite "in allen zu klärenden Fragen" mit der Bundestagsverwaltung zusammen.



Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt gegen AfD-Fraktionschefin Alice Weidel und weitere Mitglieder ihres Kreisverbandes wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Parteiengesetz.