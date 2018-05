FDP-Chef Christian Lindner. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Auch nach den Beratungen im Innenausschuss des Bundestags über Unregelmäßigkeiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bremen beharrt die FDP auf der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Nur damit habe das Parlament das Recht auf Akteneinsicht und Vorladung, sagte FDP-Chef Christian Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



"Nur so lassen sich Transparenz und umfassende Aufklärung erreichen." Dies gehe nicht "in immer neuen Sondersitzungen des Innenausschusses".