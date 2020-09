Boris Johnson, damals Bürgermeister von London. Archivbild

Die US-Geschäftsfrau Jennifer Arcuri will sich nicht dazu äußern, ob sie mit Boris Johnson während seiner Zeit als Londoner Bürgermeister eine Affäre hatte. Dem britischen Premier wird vorgeworfen, in seinem damaligen Amt das frühere Model begünstigt zu haben.



"Es geht niemanden etwas an, was für ein Privatleben wir hatten", sagte Arcuri dem Fernsehsender ITV. Bei den Vorwürfen geht es um Fördergelder und die Teilnahme an Reisen, von denen Arcuri profitiert haben soll, obwohl sie nicht die Bedingungen erfüllte.