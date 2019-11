Ich gehe jetzt, aber wir haben Männer, denen glaubwürdig absichtliche Akte der sexuellen Gewalt zur Last gelegt worden sind - und sie bleiben in Vorstandsetagen, im Obersten Gerichtshof, in eben diesem Haus und, was noch schlimmer ist, im Oval Office. Katie Hill, Ex-US-Kongressabgeordnete

Doppelmoral habe sie zum Rücktritt gezwungen, sagte Katie Hill am Donnerstag im Repräsentantenhaus. "Ich gehe jetzt, aber wir haben Männer, denen glaubwürdig absichtliche Akte der sexuellen Gewalt zur Last gelegt worden sind - und sie bleiben in Vorstandsetagen, im Obersten Gerichtshof, in eben diesem Haus und, was noch schlimmer ist, im Oval Office." Rechte Medien und republikanische Gegner hätten eine "furchtbare Schmutzkampagne" gegen sie koordiniert, sagte die 32-jährige Demokratin am Montag in einem Internetvideo. Mitgewirkt habe ihr Ehemann, mit dem eine Scheidungsprozedur läuft.