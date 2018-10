Ursula von der Leyen (CDU) ist Verteidigungsministerin. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat in der Affäre um den Einsatz externer Computerexperten in ihrem Haus Fehler eingeräumt. "Die Art und Weise, wie die Beratungsleistungen abgerufen worden sind, war in Teilen nicht in Ordnung. Da müssen wir ran", sagte die CDU-Politikerin dem "Stern".



Sie kündigte an, in ihrem Ministerium eine zentrale Vergabestelle einzurichten. In der Affäre ging es auch um eine rechtswidrige Finanzierung der Berateraufträge aus einem Rahmenvertrag des Bundes.