Skizze von einer Anhörung Meng Wanzhous (rechts).

Quelle: Jane Wolsak/The Canadian Press/AP/dpa

Chinas Führung hat Kanada vor "schwerwiegenden Konsequenzen" in der Affäre um die in Vancouver inhaftierte Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou gewarnt. Nach Angaben der Staatsagentur Xinhua wurde Kanadas Botschafter von Vizeaußenminister Le Yucheng zum Gespräch einbestellt.



Wanzhou, die auch Tochter des Konzerngründers Ren Zhengfei ist, war am vergangenen Samstag auf Betreiben der US-Behörden in Kanada festgenommen worden. Der Vorwurf lautet "Verschwörung zum Betrug von Finanzinstitutionen".