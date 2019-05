Strache (links) und Orban Anfang Mai in Budapest. Archivbild

Ungarns rechtsnationalistischer Ministerpräsident Viktor Orban geht in der Videoaffäre um die österreichische FPÖ auf Distanz zu deren zurückgetretenem Parteichef Heinz-Christian Strache. "Das, was Strache gesagt hat, ist inakzeptabel", sagte Orban der "Bild"-Zeitung. Strache habe "das Vertrauen der Menschen verloren".



Orban hatte Strache erst Anfang des Monats in Budapest freundschaftlich empfangen. Bei dem Besuch pries er Österreichs Koalition als "Modell für Europa".