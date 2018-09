Deutsche Soldaten im Bundeswehrfeldlager Masar-i-Scharif. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Vor dem Bundeswehrfeldlager im nordafghanischen Masar-i-Scharif demonstrieren seit Wochen rund 120 einheimische Ex-Angestellte der Truppe für ihre Ausreise nach Deutschland. Vertreter des Camps Marmal hätten ihr Versprechen gebrochen, sie in die Bundesrepublik in Sicherheit zu bringen, beklagte ihr Anführer Dschawed Sultani am Samstag.



Die Demonstranten sind wegen ihrer Arbeit für die Deutschen nach eigener Aussage in Lebensgefahr, da sie durch islamistische Talibankämpfer bedroht werden.