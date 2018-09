Ein afghanischer Sicherheitsoffizier. (Archivbild) Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Weitere 70 Personen seien verletzt worden, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi.



Erst hatte sich ein Selbstmordattentäter in einem Wrestling-Club in die Luft gesprengt, sagte Rahimi. Etwa 40 Minuten später sei in der Nähe des Clubs eine Autobombe detoniert, als Verletzte versorgt und abtransportiert wurden, sagte ein Polizeisprecher.