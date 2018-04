Bombenanschlag in Kabul. Archivbild Quelle: Massoud Hossaini/AP/dpa

In Afghanistan sind seit Anfang Januar mehr als 54.000 Menschen vor Kampfhandlungen aus ihren Dörfern und Städten geflohen. Das geht aus einem Bericht der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe hervor. Demnach seien allein in der vergangenen Woche knapp 12.000 Menschen vertrieben worden.



Die derzeit höchsten Vertriebenenzahlen - mehr als 13.600 - registrierten die UN in der nordafghanischen Provinz Kundus, wo bis vor einigen Jahren noch die Bundeswehr stationiert war.