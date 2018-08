Die Waffenruhe soll bis November gelten. Archivbild Quelle: Rahmat Alizadah/Xinhua/dpa

Im Konflikt mit den radikalislamischen Taliban hat Afghanistans Präsident Aschraf Ghani erneut eine einseitige Waffenruhe verkündet. Sie solle am Montag in Kraft treten und bis zum 21. November gelten, dem Geburtstag des Propheten Mohammed, sagte Ghani in einer Ansprache. Voraussetzung sei allerdings, dass die Taliban ebenfalls eine Feuerpause verkündeten.



Im Juni hatte die Regierung erstmals einseitig eine Waffenruhe mit den Taliban ausgerufen, sie aber nach 18 Tagen für beendet erklärt.