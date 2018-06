Das Thema Abschiebung beschäftigt die Innenminister der Länder. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem neuen Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Afghanistan hat CSU-Generalsekretär Markus Blume verlangt, den Abschiebestopp für das Land zu überdenken.



Es gebe stabile Regionen "und in diese können abgelehnte Asylbewerber wieder zurückgeführt werden", sagte Blume der "Bild am Sonntag". Das Land sei im Wiederaufbau. "Da braucht es auch die Menschen dazu, die an ihrer Heimat mitbauen." Derzeit gilt ein Abschiebestopp für Afghanen. Ausgenommen sind unter anderem Gefährder und Straftäter.