Krater nach einem Anschlag in Kabul.

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa/Symbolbild

Bei einem Anschlag in der Nähe einer Schule sind in Afghanistan acht Kinder getötet worden. Die Bombe am Straßenrand im Nordosten des Landes habe wahrscheinlich Sicherheitskräften gegolten, die dort häufig unterwegs seien, sagte der Polizeichef der Provinz Tachar, Sajed Mehradsch Sadat.



Stattdessen habe der Sprengsatz am Samstag die Kinder im Alter zwischen zehn und 15 Jahren getroffen. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand, Sadat machte aber die militant-islamistischen Taliban verantwortlich. Diese sind in Tachar und besonders im Bezirk Darkad aktiv, wo der Anschlag verübt wurde.