Außenminister Heiko Maas sucht Unterstützer im Bundestag.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat den Bundestag zu einer breiten Unterstützung für die Verlängerung des am 31. März auslaufenden Mandats für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan aufgerufen. Zugleich dankte er vor Ort den Soldaten im Camp Marmal für ihren Einsatz und ihr Engagement.



Das Land zum jetzigen Zeitpunkt zu verlassen würde bedeuten, dass alles Aufgebaute "sehr schnell in sich zusammenbrechen würde". Er könne aber auch verstehen, dass es viele Fragen zur Zukunft Afghanistans gebe.