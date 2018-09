Bolton ist ein scharfer Kritiker internationaler Organisationen. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, John Bolton, hat den Internationalen Strafgerichtshof scharf angegriffen und als illegitim bezeichnet.



Den Richtern und Ermittlern des Gerichts in Den Haag drohte er mit finanziellen Sanktionen und Einreiseverboten in die USA für den Fall, dass das Gericht gegen Bürger der USA, Israels oder anderer Verbündeter vorgehen sollte. Hintergrund ist eine mögliche Ermittlung des Gerichts wegen eventueller Kriegsverbrechen in Afghanistan.