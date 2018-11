Heiko Maas spricht auf der Afghanistan-Konferenz in Genf.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die Regierung in Kabul zu weiteren Bemühungen aufgerufen, um die Taliban im Friedensprozess an den Verhandlungstisch zu bringen. Eine Vereinbarung zwischen allen politischen Akteuren in Afghanistan sei der einzige realistische Weg, um die Gewalt zu beenden, sagte Maas bei einer Afghanistan-Konferenz in Genf.



Maas lobte die afghanische Regierung für ihre Reformanstrengungen. Es sei aber mehr nötig. Afghanistan wirbt auf der Konferenz um weitere Unterstützung.