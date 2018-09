General Miller im NATO-Mission Resolute Support Hauptquartier. Quelle: Massoud Hossaini/AP/dpa

Die NATO-Mission Resolute Support und die amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan haben einen neuen Oberbefehlshaber. Der amerikanische General Scott Miller übernahm heute das Amt von John Nicholson.



Er kommandiert rund 16.000 in Afghanistan stationierte NATO-Soldaten. Sie trainieren und beraten afghanische Streitkräfte. Die Taliban setzen diese seit Monaten an vielen Fronten schwer unter Druck. Miller war bis zu seiner Ernennung Oberbefehlshaber des Spezialkräfte-Oberkommandos JSOC.