Seit 2001 beteiligt sich Deutschland zusammen mit anderen Nationen unter wechselnden Mandaten am Krieg in Afghanistan. Aktuell sind bis zu 1.300 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan stationiert. Knapp ein Jahrzehnt lang betrieb die Bundeswehr das Feldlager Kundus im Norden des Landes. Unweit davon liegt auch das Camp Marmal, das größte Lager der Bundeswehr außerhalb Deutschlands. 59 deutsche Soldaten sind bislang in Afghanistan gestorben.