Die Wahlen in Afghanistan wurden erneut verschoben. Archivbild

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Die Präsidentenwahl in Afghanistan ist ein zweites Mal verschoben worden. Sie soll nun am 28. September 2019 stattfinden, wie die Chefin der Unabhängigen Wahlkommission (IEC), Hawa Alam Nuristani, sagte. Ursprünglich war die Präsidentenwahl für den 20. April angesetzt. Nach einer ersten Verschiebung sollte am 20. Juli gewählt werden.



Die IEC wurde erst Anfang März neu besetzt. Die vorherigen Mitglieder mussten viel Kritik einstecken. Vorwürfe der Wahlfälschung und Korruption wurden laut.