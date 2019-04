Sicherheitskräfte nach einem Sprengstoffanschlag. Archivfoto

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Trotz laufender Gespräche über eine Friedenslösung in Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban ihre Frühjahrsoffensive angekündigt. Viele Afghanen hatten gehofft, dass sie angesichts der Gespräche darauf verzichten. "Unsere Pflicht zum Dschihad ist nicht vorbei", heißt es in der Taliban-Erklärung.



Die Taliban riefen alle Sicherheitskräfte dazu auf, ihre Leben zu schützen und sich ihnen anzuschließen. Die Taliban konnten in den vergangenen Monaten und Jahren zunehmend Gebiete erobern.