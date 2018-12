Ein Bombenanschlag in Kabul Ende November. Archivbild.

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

In Abu Dhabi ist eine vierte Runde direkter Gespräche zwischen hochrangigen Vertretern der USA und radikalislamischen Taliban zu Ende gegangen. Der US-Sondergesandte für Versöhnung in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, nannte die Treffen via Twitter "produktiv".



Nach Angaben der Taliban ging es vor allem um den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Bei den Gesprächen handelt es sich um eine Vorstufe zu möglichen Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban.