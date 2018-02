Die Länder der Region - darunter China und Iran, Pakistan, Indien und die Türkei - sowie die wichtigsten Geberstaaten haben sich hinter die Friedenspläne Ghanis gestellt. Die Frage ist jetzt, ob vor allem die Pakistaner auch praktisch mitziehen. Sie haben bisher oft verhindert, dass gesprächsbereite Taliban, die in ihrem Land lebten, sich mit der Regierung in Kabul in Verbindung setzten. Aber auf alle Fälle wird ein Friedensprozess wohl lange dauern, nach 40 Jahren Konflikt und in einer regionalen Konstellation, wo einige Länder ihre Konflikte in Afghanistan austragen. Und der Teufel wird dann auch im Detail liegen - etwa wer macht den ersten Schritt beim Waffenstillstand, wenn das als Zeichen der Schwäche ausgelegt werden könnte?