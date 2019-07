"Jeder hat die Botschaft der afghanischen Delegierten bei den Gesprächen in Doha laut und deutlich gehört", erklärte Yamamoto. Er mahnte "alle Parteien" dazu an, ihr Versprechen einzuhalten und "sofortige Schritte" einzuleiten, um die Zahl der zivilen Opfer zu reduzieren. Nach UN-Angaben war 2018 das bislang tödlichste Jahr in Afghanistan. 3804 Zivilisten starben in dem seit 18 Jahren andauernden Konflikt, darunter 927 Kinder.