US-Soldat in Afghanistan getötet. Archivbild Quelle: Daniel Bustamante/DOD/dpa

In Afghanistan ist ein US-Soldat bei einem mutmaßlichen Insider-Angriff getötet worden. Ein weiterer sei verletzt worden, hieß es in einer veröffentlichten Mitteilung der NATO-Mission "Resolute Support" in Kabul. Der verletzte Soldat sei in stabiler Verfassung.



Details zu dem Insider-Angriff lagen zunächst nicht vor. In der Mitteilung hieß es lediglich, dass er in Ostafghanistan stattfand. Es ist der zweite tödliche Insider-Angriff auf US-Militärs in diesem Jahr.