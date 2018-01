Die Terrormiliz IS verübte in jüngster Zeit mehrere Anschläge in Kabul. Im Juli griffen die Dschihadisten die irakische Botschaft an und richteten anschließend eine Warnung an alle Schiiten in Afghanistan: Der IS werde künftig schiitische Andachtsorte attackieren. Auch zu einem Selbstmordanschlag auf eine Moschee in der Provinz Herat mit 32 Toten wenige Tage später bekannte er sich.