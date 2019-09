Präsidentschaftskandidat Abdullah Abdullah vor der Presse. Archiv

Quelle: Ahmad Nazar/AP/dpa

Nach der Präsidentenwahl in Afghanistan hat sich Abdullah Abdullah zuversichtlich geäußert, die Abstimmung gegen den amtierenden Staatschef Aschraf Ghani gewonnen zu haben. "In den vergangenen zwei Tagen haben wir die Ergebnisse aus den Provinzen des Landes geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die höhere Stimmenanzahl haben", sagte der Regierungsgeschäftsführer in Kabul.



Vor wenigen Tagen waren mehr als 9,6 Millionen Afghanen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen.