Die Wahlen in Afghanistan verliefen äußerst chaotisch.

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Bei der Parlamentswahl in Afghanistan im Oktober haben Frauen fast ein Drittel der für die Hauptstadt Kabul vorgesehenen Parlamentssitze erobert. Neun der 33 Abgeordnetensitze gehen an Frauen, wie die Unabhängige Wahlkommission unter Berufung auf ein vorläufiges Ergebnis mitteilte. Bis Ende kommender Woche sollten dann die endgültige Ergebnisse auch für weitere Provinzen vorliegen.



Die Wahlen im Oktober waren chaotisch verlaufen, was die Bekanntgabe der Ergebnisse erheblich verzögerte.