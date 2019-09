Stattdessen hob Ashraf Ghani junge Experten in Machtpositionen und vergab begehrte Beraterposten häufiger als zuvor an Ausländer. Der Fall eines deutschen Wirtschaftsberaters, den Ashraf Ghani seit 2016 für monatlich 41.000 US-Dollar als Berater beschäftigte, wurde in der afghanischen Presse kontrovers diskutiert. Unter Präsident Hamid Karzai waren hoch dotierte Beraterposten noch weitgehend in der Hand paschtunischer Eliten, die sich ebenso freimütig am Staatshaushalt bedienten. Die Anti-Korruptions-Organisation Transparency International stuft Afghanistan auf den 172. Platz von insgesamt 180 untersuchten Staaten ein.