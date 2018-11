Afghanistans Präsident Aschraf Ghani in Genf.

Trotz Anschlägen und Terror sowie großer Not durch eine Dürre treibt die afghanische Regierung ihre Wirtschaftsreformen voran und wirbt um Investoren. "Wir sind für Geschäfte bereit, ich hoffe, Sie stehen zur Verfügung", sagte Präsident Aschraf Ghani zum Auftakt der internationalen Afghanistankonferenz in Genf.



Die EU-Kommission sagte 474 Millionen Euro zu. Damit soll bei Reformen im öffentlichen Sektor sowie in den Bereichen Gesundheit, Justiz, Wahlen und Migration geholfen werden.