"Wenn meine Mutter mir von damals erzählt - es muss entsetzlich gewesen sein", sagt die Studentin Zarah Haidari in fließendem Englisch, die eine amerikanische Schule in Kabul besucht. "Und wenn ich jetzt höre, dass die Taliban womöglich wieder an der Regierung beteiligt werden, bekomme ich Angst."