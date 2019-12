Nach dem Parteitag, in dem Personalfragen im Mittelpunkt standen, wird die AfD in den kommenden Tagen nun nach Berlin blicken. Denn die Große Koalition steht auf der Kippe, nachdem die SPD am Samstagabend ihr neues Führungs-Duo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken bekanntgegeben hat. Die beiden wollen den Koalitionsvertrag neu verhandeln, was mit der Union kaum zu machen sein wird. Der SPD-Parteitag nächste Woche soll über den Fortbestand der GroKo entscheiden. Platzt die Regierungskoalition, stünden bald Neuwahlen an.